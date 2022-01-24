24 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/lazarevsergey
Единственной племяннице Сергея Лазарева Алине исполнилось 18 лет. Певец трогательно поздравил именинницу, опубликовав фото с ней. «Моя любимая племяшка! Алинка! С 18-летием! С совершеннолетием! Как быстро бежит время! Будь здорова и счастлива! Безумно горжусь тобой и твоими успехами в театральном институте! Восхищаюсь твоим здравым умом и взрослыми поступками! Дерзай! Совершенствуйся! Иди только вперед! У тебя все получится! Люблю сильно-сильно!» — написал он в блоге.
Лера Кудрявцева показала видео с архивными кадрами из семейного альбома. Сестра телеведущей также сегодня отметила день рождения. «24 января родилась моя родная сестренка. Реву от любви к тебе, потому что не знаю, как описать чувство, которое испытываю. Спасибо нашей маме и богу, что мы есть друг у друга. Ты всегда была и есть красивее, умнее, мудрее меня. Ты всегда добрее, веселее, позитивней и как это ни странно прозвучит, ты мое плечо, на которое я могу положиться всегда. С самого моего рождения ты ухаживаешь за мной, оберегаешь, помогаешь, жалеешь, и это по сей день неизменно. С днем рождения, мой ангел-хранитель! Люблю», — поздравила Лера.
Кристина Орбакайте поделилась с подписчиками живописным фото из США. А Сильвестр Сталлоне — снимком с лошадью, снятым дома.
Певица Жасмин пожаловалась, что, как только вернулась из отпуска у берега океана, опять захотела в отпуск. Но в Москве ее ждет работа, поэтом отдыхать бесконечно она не может себе позволить.
Анна Семенович вспомнила спортивное прошлое и встала на коньки. Она показала в Instagram, как легко скользит по льду.
Надежда Бабкина опубликовала в Instagram забавное фото с Вячеславом Полуниным. Театр «Русская песня» принимал знаменитое шоу известного артиста.
Родион Газманов обожает своего кота Шелдона, любят его и подписчики артиста. Певец уже завел традицию: рабочую неделю он начинает с фото шикарного питомца в Instagram. И забыв опубликовать очередной снимок, он получил множество вопросов, куда делся Шелдон. Пришлось срочно исправлять ситуацию и хвастаться пушистым другом.
Денис Клявер, отдыхающий с семьей на Мальдивах, поделился в блоге романтично-жарким и живописным фото с красавицей женой.
«Мисс Вселенная — 2021, индианка Харнааз Сандху устроила дефиле и фотосет в центре Нью-Йорка, в самом узнаваемом его месте.
Юлия Такшина позабавила подписчиков милым роликом, снятым во время фотосессии, и посоветовала посмотреть видео до конца.
Кристина Асмус пожаловалась, что по собственной беспечности лишилась не только дорого ноутбука, но и всех данных с него. Актриса утопила его в ванной. Реанимировать технику не получилось: не сработала ни сушка феном, ни окунание в рис, ни другие известные в Сети лайфхаки.
Фото и видео: Instagram