24 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Единственной племяннице Сергея Лазарева Алине исполнилось 18 лет. Певец трогательно поздравил именинницу, опубликовав фото с ней. «Моя любимая племяшка! Алинка! С 18-летием! С совершеннолетием! Как быстро бежит время! Будь здорова и счастлива! Безумно горжусь тобой и твоими успехами в театральном институте! Восхищаюсь твоим здравым умом и взрослыми поступками! Дерзай! Совершенствуйся! Иди только вперед! У тебя все получится! Люблю сильно-сильно!» — написал он в блоге.

Лера Кудрявцева показала видео с архивными кадрами из семейного альбома. Сестра телеведущей также сегодня отметила день рождения. «24 января родилась моя родная сестренка. Реву от любви к тебе, потому что не знаю, как описать чувство, которое испытываю. Спасибо нашей маме и богу, что мы есть друг у друга. Ты всегда была и есть красивее, умнее, мудрее меня. Ты всегда добрее, веселее, позитивней и как это ни странно прозвучит, ты мое плечо, на которое я могу положиться всегда. С самого моего рождения ты ухаживаешь за мной, оберегаешь, помогаешь, жалеешь, и это по сей день неизменно. С днем рождения, мой ангел-хранитель! Люблю», — поздравила Лера.