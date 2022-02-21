21 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/kamilavalieva26
Юная звезда российского фигурного катания, 15-летняя Камила Валиева впервые со времени скандала в Пекине появилась на связи в своем Instagram. Спортсменка поблагодарила своих тренеров за невероятный труд, а всех поклонников за поддержку.
Сегодня из Китая вернулись все наши спортсмены, принимавшие участие в Олимпиаде. Их встречали как настоящих героев. На встрече была и чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка. По пути на встречу она сделала красивое селфи в машине.
А ее экс-партнер Роман Костомаров, показал, как записывал песню для участия в шоу «Маска». Фигурист скрывался в костюме Пса и первым вылетел с проекта. Кстати, стало известно, какие штрафы могут заплатить те участники шоу, кто рискнет нарушить конфиденциальность.
Сегодня 65 лет исполнилось Николаю Расторгуеву. Музыкант принимает поздравления от поклонников и звездных друзей. «Дорогой Николай! От всей души тебя поздравляем с юбилеем. Желаем тебе крепчайшего здоровья! Более 30 лет мы в теплых отношениях и ты всегда на позитиве», — написал в блоге Иосиф Пригожин. К поздравлениям присоединились Александр Буйнов, надежда Бабкина и другие знаменитости.
Елена Николаева и Игорь Вдовин крестили маленького сына Сашу. В Сети телеведущая поделилась трогательными снимками с таинства.
Ирина Ортман поздравила с днем рождения отца, а певица Натали — маму. «Роль папы в жизни девочек невероятно важна! Ты самый лучший! Ты друг, наставник и ориентир по жизни! С днем рождения, наш родной! Живи, пожалуйста, долго и счастливо! Будь здоров и продолжай творить! Мы очень сильно тебя любим!» — написала Ирина в блоге.
«С днем рождения, мамочка! Живи и здравствуй!» — поздравила Наталья Рудина.
Криштиану Роналду записал трогательное обращение к поклонникам. Он поблагодарил всех за любовь и за то, что его аккаунт набрал 400 млн подписчиков. Футболист стал рекордсменом с самым большим количеством подписчиков. «Благодарю от всего сердца. Я и подумать не мог, что такое возможно. Я и дальше буду делиться с вами событиями из своей жизни», — сказал Криштиану.
Юлия Снигирь рассказала, что ее 6-летний сын Федор до дыр зачитал книги о Гарри Поттере, и попросила подписчиков порекомендовать интересные книжки для шестилеток.
Дмитрий Шепелев пожелал всем доброго начала недели и показал забавное фото своих собак с надетыми на лапы резиновыми носочками, защищающих кожу от соли и реагентов.
Алена Хмельницкая, основавшая с Александрой Франк фонд помощи детям с СМА «Звезда на ладошке», показала фото с празднования первого дня рождения своего детища и поблагодарила друзей за помощь. «Как я рада, что такие прекрасные мужчины всегда откликаются на наши призывы о благотворительности! Спасибо вам, Дмитрий Певцов и Валдис Пельш, вы рыцари!» — написала актриса в блоге.
Максим Лагашкин показал подписчикам фото из Африки, где участвовал в съемках популярного экстрим-шоу. Актера настолько впечатлил проект, что он не нашел слов описать эмоции.
Саша Бортич опубликовала в Сети фото своего садиковского детства. На снимки с трудом можно узнать нынешнюю звезду кино.
Певец Александр Медведев (Шура) повеселил поклонников забавным видео из поезда, а Анна Плетнева показала дерзкое фото (в своем стиле), на котором позирует в латексном боди в компании брутальных Микки-Маусов.
Ольга Орлова похвасталась огромным букетом тюльпанов, а певица Линда рассказала, что снимает новый клип, но не стала уточнять на какую песню. Подписчиков впечатлил экстравагантный образ артистки.
Фото и видео: Instagram