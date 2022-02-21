21 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Юная звезда российского фигурного катания, 15-летняя Камила Валиева впервые со времени скандала в Пекине появилась на связи в своем Instagram. Спортсменка поблагодарила своих тренеров за невероятный труд, а всех поклонников за поддержку.

Сегодня из Китая вернулись все наши спортсмены, принимавшие участие в Олимпиаде. Их встречали как настоящих героев. На встрече была и чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка. По пути на встречу она сделала красивое селфи в машине.

А ее экс-партнер Роман Костомаров, показал, как записывал песню для участия в шоу «Маска». Фигурист скрывался в костюме Пса и первым вылетел с проекта. Кстати, стало известно, какие штрафы могут заплатить те участники шоу, кто рискнет нарушить конфиденциальность.