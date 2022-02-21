Миллионы рублей: какие штрафы на шоу «Маска» платят участники, которые не умеют хранить секреты

Шоу «Маска» полюбилось зрителям и вот уже третий сезон выходит на телеканале НТВ. В проекте принимают участие звезды шоу-бизнеса, люди из мира кино, спортсмены и многие другие. Они выступают в костюмах разных персонажей, а зритель и жюри должны отгадать, кто под маской.

Очевидно, что хранить в тайне такое количество громких имен сложно, поэтому на проекте все подписывают контракт о неразглашении. Тот, кто нарушит установленные правила, будет серьезно наказан.

Генеральный продюсер проекта Юлия Сумачева поделилась с журналистами из StarНit некоторыми подробностями, касающимися правил шоу. Она рассказала, что за огласку конфиденциальной информации предусмотрен огромный штраф, который может составлять несколько миллионов. Сумма определяется исходя из того, какую роль в проекте играет человек.