Миллионы рублей: какие штрафы на шоу «Маска» платят участники, которые не умеют хранить секреты
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Фото: Кадр из видео "Маска". Третий сезон. Выпуск №2\НТВ
Шоу «Маска» полюбилось зрителям и вот уже третий сезон выходит на телеканале НТВ. В проекте принимают участие звезды шоу-бизнеса, люди из мира кино, спортсмены и многие другие. Они выступают в костюмах разных персонажей, а зритель и жюри должны отгадать, кто под маской.
Очевидно, что хранить в тайне такое количество громких имен сложно, поэтому на проекте все подписывают контракт о неразглашении. Тот, кто нарушит установленные правила, будет серьезно наказан.
Генеральный продюсер проекта Юлия Сумачева поделилась с журналистами из StarНit некоторыми подробностями, касающимися правил шоу. Она рассказала, что за огласку конфиденциальной информации предусмотрен огромный штраф, который может составлять несколько миллионов. Сумма определяется исходя из того, какую роль в проекте играет человек.
Член массовки, разболтавший секретные данные телепроекта, может лишиться миллиона рублей. По словам Сумачевой, наказание для участников шоу и съемочной группы более суровое: размер штрафа для них может составить до 10 млн рублей. Каждый случай распространения секретной информации расследуется внутри проекта.
Продюсеры шоу жалуются на то, что в Сети иногда всплывают фотографии со съемок «Маски». Например, в прошлом сезоне кто-то слил в интернет костюмы Осьминога и Пчелы. Время от времени во время шоу происходят неприятные ситуации, способные разрушить интригу. Однажды у одного из участников во время выступления отвалился рукав костюма и все зрители увидели руку героя. По словам организаторов, пришлось экстренно остановить съемку и закрыть все от зрителей.
Фото: Кадр из видео "Маска". Третий сезон. Выпуск №2\НТВ