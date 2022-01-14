14 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/marinakravets
Новогодние каникулы закончились, и тысячи фото у елки сменились тысячами снимков с океанского побережья. После напряженной работы в праздники артисты и спортсмены массово отправились подальше из заснеженной Москвы.
Агата Муцениеце даже в отпуске с детьми не забывает про диеты. Актриса показала, что ей приходится есть, чтобы сохранять свою идеальную фигуру.
Нонна Гришаева с семьей отдыхает в Таиланде, Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин с дочками — в Дубае, Анастасия и Дмитрий Тарасовы с малышами — на Мальдивах, Елена Кулецкая с семьей — в Абу-Даби. И все они публикуют невероятной красоты фото с экзотическими пейзажами.
Анастасия Тарасова на своей странице рассказала, что она так мечтала об отпуске, что навизуализировала его. Для фото вся семья футболиста примерила одинаковые плавательные костюмы, даже малыш Алексей.
Актриса и певица Марина Кравец тоже наслаждается отдыхом в Дубае. Там она с семьей успевает не только загорать, но и ходить по дорогим ресторанам и самым известным достопримечательностям.
Те же звезды, кто уже вернулся домой или вовсе не уезжал, делятся с подписчиками фотографиями в зимнем антураже. Так, певица МакSим, Марина Максимова, поздравила всех со старым Новым годом и показала милые фото с младшей дочкой Машей.
Лариса Долина рассказала о своей праздничной традиции: «Понимаете, у нас традиция… Каждый год 13 января мы с друзьями ходим в баню! Моемся! Ну, это давно повелось, понимаете…» — подписала она фото, на котором показала себя без макияжа и укладки.
Актриса Антонина Паперная поздравила мужа Владимира Яглыча с 39-летием и показала трогательные фото с ним.
Сегодня же день рождения отмечает Ольга Слуцкер. Она собрала поздравления от многочисленных подписчиков и звездных друзей — четы Юдашкиных, Ксении Собчак и других.
Марина Зудина показала в блоге, как поддерживает форму. «Танцы вместо зарядки и фитнеса. Попробуйте!» — прокомментировала она видео с зажигательными па.
Юлия Савичева, которая впервые за полтора года наконец-то добралась до Португалии, где живет ее маленькая дочь Аня, делится эмоциями об этой стране.
«В этом месте здорово соединились хвойный лес и океан. Красота непередаваемая, а какой воздух. Выяснилось, что Аня боится ходить в лес, потому что там волки. Мы постоянно читаем с ней сказки, и по традиции в лесу то лисы, то волки, то медведи встречаются. Но мы ребенка переубедили, рассказали, что в этом лесу бояться нечего, и водятся здесь только зайчики и ежики, которые ее боятся больше. Поэтому она полностью расслабилась и наслаждалась природой вместе с нами», — написала она в Instagram.
Галина Боб поделилась радостью: она показала милый снимок с малышкой-дочкой Маргаритой и попросила самых внимательных угадать, что есть особенного на снимке. Правильный ответ: зуб.
Тимати отдыхает с маленьким сыном. И в сториз Instagram рэпер и бизнесмен разместил видео, в котором показал, как на большой скорости ведет машину, сидя за рулем с Ратмиром. В один из моментов отец убирает руки от руля, а управляет внедорожником малыш. Реакция матери Ратмира Анастасии Решетовой на подобный опасный трюк пока не последовала.
Дарья Мельникова улетела в Крым с детьми и заболела. В блоге она рассказала, что врачи прописали ей постельный режим и восстанавливающую терапию. И, пока она отдыхает и восстанавливает силы, дети развлекаются на территории отеля, где все предусмотрено для маленьких гостей.
Фото и видео: Instagram