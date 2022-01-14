14 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Нонна Гришаева с семьей отдыхает в Таиланде, Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин с дочками — в Дубае, Анастасия и Дмитрий Тарасовы с малышами — на Мальдивах, Елена Кулецкая с семьей — в Абу-Даби. И все они публикуют невероятной красоты фото с экзотическими пейзажами.

Анастасия Тарасова на своей странице рассказала, что она так мечтала об отпуске, что навизуализировала его. Для фото вся семья футболиста примерила одинаковые плавательные костюмы, даже малыш Алексей.

Актриса и певица Марина Кравец тоже наслаждается отдыхом в Дубае. Там она с семьей успевает не только загорать, но и ходить по дорогим ресторанам и самым известным достопримечательностям.

Те же звезды, кто уже вернулся домой или вовсе не уезжал, делятся с подписчиками фотографиями в зимнем антураже. Так, певица МакSим, Марина Максимова, поздравила всех со старым Новым годом и показала милые фото с младшей дочкой Машей.