11 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/buzova86
11 марта интернет-сообщество настигла новость о блокировке Instagram. Российские знаменитости массово принялись прощаться с подписчиками и заманивать их на другие площадки. Ольга Бузова рассказала, что в Instagram она почти десять лет, и показала свое фото того времени.
Анна Нетребко поблагодарила поклонников за то, что были с ней все это время, и посоветовала всегда видеть солнце, даже в самые темные времена.
Лолита Милявская поделилась радостной новостью: после долгой разлуки и в непростых условиях она воссоединилась с мамой и дочерью. Певица поблагодарила всех хороших людей, кто помог ей встретиться с близкими.
София Каштанова поздравила с днем рождения красавицу маму Аллу. «Один из главнейших дней в моей жизни — день рождения моей мамочки! Мамуля, ты свет, который озаряет все и всех вокруг. На тебя ровняются многие и хотят иметь хоть немного твоего огня и жизнелюбия! Любимая моя, пусть все будет хорошо. Этого я желаю всем и желаю тебе идеального здоровья! Ты лучше всех!» — написала актриса в блоге.
Сергей Безруков и Анна Матисон отмечают годовщину свадьбы. «11 марта — день рождения нашей семьи. Я счастлив, что в моей жизни когда-то появилась Аня. Кажется, только вчера, а уже 7 лет знакомства, 6 лет женаты, 3 детей, 5 совместных картин, 2 спектакля… и огромное количество любви, поддержки, тепла, совместных творческих планов! Уверен, все их мы еще реализуем. В такой атмосфере, как у нас в семье, нет ничего невозможного», — написал актер и режиссер в блоге.
Оксана Федорова показала, в каким виде занимается в тренажерном зале — в ярком облегающем костюме и при полном макияже.
Яна Рудковская не изменяет себе и регулярно публикует фото в своей рубрике про завтраки. «Как-то хочется уже отвлекаться от информационных источников из новостных лент и ежедневно уходящих западных брендов и компаний. Будем жить и работать в новых реалиях. Я завела #рубрикамоизавтраки в далеком 2015 году, и я скучаю по ней, поэтому она будет жить в моей ленте. Йогурт и сладости — российского производства. Всем желаю только мира и добра», — поделилась эмоциями Яна.
Певица Пелагея показала, как готовится к концерту, на котором ожидается аншлаг. Артистка опубликовало видео, снятое на репетиции.
Полина Диброва, которая с семьей недавно вернулась из отпуска на Мальдивах, одной публикацией ответила сразу на несколько вопросов подписчиков. «Хочу разъяснить ситуацию и несколько "записок" в интернете. Во-первых, улетели мы не в эмиграцию на Мальдивы. Хотя это очень смешно, но мне не смешно. Поездка была запланирована осенью. Жить на Мальдивах постоянно? Как это себе можно представить? Детям учится надо, родителям работать. Во-вторых, у Дмитрия все прекрасно с координацией и мозгом в целом. Наш дом — наша крепость. В-третьих, экстренный отъезд связан только с работой авиакомпании и нашими планами на ближайшую весну. Не читайте эту хрень в интернете, прошу вас, и без того тошно от новостей», — написала она в блоге.
Кейт Бекинсейл повеселила подписчиков забавными фотографиями своей любимицы — кошки, которую актриса постоянно наряжает в забавные аксессуары.
Даная Пригожина, несколько дней назад вышедшая замуж, продолжает публиковать фото с торжества. В этот раз она показала снимок с самыми близкими людьми — мужем, мамой и братом.
Елена Воробей поздравила с 19-леием дочь Софию: «Доченька моя, солнышко ты ясное, Так люблю тебя, ты моя прекрасная. Заплету косичку я тебе из счастья, чтобы не встречалось на пути ненастье! Ты мое сокровище, ангельский цветочек! Какая ж я счастливая… С днем рождения, доченька!».
Знаменитая октомама Надя Сулеман, прославившаяся после того, как у нее разом родились восьмерняшки, показала, как выглядела в 14 лет.
Иван Ургант, которого обвинили в бегстве из страны, сообщил, что улетел в отпуск и скоро вернется.
Фото и видео: Instagram