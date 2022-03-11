11 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

11 марта интернет-сообщество настигла новость о блокировке Instagram. Российские знаменитости массово принялись прощаться с подписчиками и заманивать их на другие площадки. Ольга Бузова рассказала, что в Instagram она почти десять лет, и показала свое фото того времени.

Анна Нетребко поблагодарила поклонников за то, что были с ней все это время, и посоветовала всегда видеть солнце, даже в самые темные времена.

Лолита Милявская поделилась радостной новостью: после долгой разлуки и в непростых условиях она воссоединилась с мамой и дочерью. Певица поблагодарила всех хороших людей, кто помог ей встретиться с близкими.