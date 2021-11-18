Как выглядит и живет «октомама» Надя Сулеман через 12 лет после рождения восьмерняшек

Как выглядит и живет «октомама» Надя Сулеман через 12 лет после рождения восьмерняшекЧто она вытерпела за эти годы и как стала счастливой.
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: East News
Долгое время имя Сулеман не сходило со страниц прессы. Одни ругали Надю, мать-одиночку, за необдуманный поступок родить восьмерых, когда у нее было уже шесть наследников. Другие восхищались ее смелостью и решимостью.
Но прошло уже более 12 лет, и в семье Сулеман все благополучно. Как же она пришла к тому, что без мужа стала матерью стольких детей и как она живет и выглядит сейчас?
Мать-одиночка
В 20 лет Надя Сулеман вышла замуж, но четыре года спустя супруги расстались, детей у них не было. С молодости американка знала, что у нее проблемы с фертильностью, и сразу после свадьбы стала лечиться от бесплодия.
Но когда все терапевтические методы не дали результатов, она обратилась к репродуктологу Майклу Камваре. Его много лет спустя исключили из Американского общества репродуктивной медицины, как раз из-за скандала с Надей.
Первые попытки ЭКО американка предпринимала еще будучи в браке. Но тогда процедура не завершилась родами. Но Сулеман не переставала надеяться. Первенца она родила в 2001 году — сына, через некоторое время на свет появилась дочь. На этом Надя не остановилась: одного за другим она родила еще четверых детей, в том числе близнецов. И к 30 годам у нее уже росли четыре мальчика и две девочки — Элайджа, Амера, Джошуа, Эйдан, Калисса и Калеб.
Фото: www.instagram.com/nataliesuleman
Сама Надя (при рождении ее звали Натали) была единственным ребенком в семье. К моменту, когда она стала матерью, она успела получить образование в сфере педагогики и три года проработать в психиатрической клинике.
После развода Сулеман, по ее словам, дала обет безбрачия, долгие годы не имея близости с мужчинами. Рожала она только от анонимных доноров.
Восьмерняшки-рекордсмены
Когда она вновь решилась забеременеть, она опять обратилась к своему врачу. И он, нарушив все правила медицинской этики, подсадил пациентке 12 эмбрионов. Хотя в ее возрасте женщинам подсаживают максимум два. В итоге прижились 8 из подсаженных, и Надя решила выносить всех, а врач ее поддержал. За что после и поплатился карьерой.
Беременность, естественно, проходила тяжело. Живот женщины был ужасающих размеров. И в начале 2009 года родились две девочки и шесть мальчишек — Ноа, Джона, Иосиа, Макаи, Нария, Малия, Иеремия и Исайа.
Фото: East News
После появления детей общество раскололось на два лагеря: меньшая часть поддерживала Надю, а большинство обвиняло в безрассудности. Люди даже выходили на улицу с пикетами, протестуя против того, что они — налогоплательщики — должны содержать иждивенцев.
На самом деле положение дел у Нади Сулеман было незавидным: без мужа, без работы, без дохода. Единственное, она получала небольшую пенсию за травму спины, полученную ранее.
Многодетная мать в то же время места себе не находила: она переживала, что не все младенцы выживут и что ее из-за шумихи в обществе могут лишить родительских прав. Но ни то, ни другое не оправдалось.
После выписки из госпиталя, пока дети все еще находились на «доращивании», Сулеман купила новый дом, быстро его обустроила, и стала одного за одним привозить домой новорожденных (всех выписывали в разное время по состоянию здоровья). В итоге, в апреле 2009 года, через три месяца после рождения, все малыши были дома с мамой и бабушкой.
Фото: East News
Проблемы с деньгами
В интервью журналу People Сулеман рассказывала о своих непростых буднях: «Я почти не сплю, но уже привыкла к этому. Если один малыш просыпается, то просыпаются все следом. Порой по ночам я сплю всего час. Однажды я не спала почти трое суток. Это очень тяжело, но у меня нет другого выхода. Я должна быть лучшей матерью».
Но вскоре «октомама» все же столкнулась с проблемами: денег решительно не хватало. В прессе стала появляться информация, что она ради заработка снимается в фильмах для взрослых, но Сулеман публично опровергала эти сплетни. Однако же в открытых источниках можно найти информацию, что она даже получала премии за съемки в откровенном кино. К тому же Сулеман снималась в провокационных видео скандальных музыкантов и танцевала в стритиз-клубах.
Угрозы убийством
Видя, что к ней приковано повышенное внимание общественности, «октомама» решила заработать на своем положении. Но не вышло... Она наняла агентство, которое должно было заниматься ее связами с общественностью, но вскоре оно расторгло с ней контракт, так как сотрудникам стали угрожать расправой. К слову, Сулеман и сама не раз получала угрозы в свой адрес.
Для того, чтобы держаться на плаву, Надя стала ходить по разным ток-шоу, давать интервью за деньги и сниматься в низкобюджетных фильмах.
Когда дети были еще маленькими, семью пригласили в реалити-шоу, за участие в котором каждому малышу причитался гонорар в 250 долларов в день. Но на мать подали заявление в опеку с целью защитить права детей. Проект провалился, долгожданные гонорары остались лишь мечтой.
Дважды Сулеман становилась героиней шоу Опры Уинфри. В первом она рассказывала, как привела себя в форму после родов, отрицая, что сделала пластику живота. Во второй раз она попросила помощи у благотворительного фонда, называв свое положение бедственным. И ее поддержали и финансово, в и лечении психологических проблем, копившихся долгое время.
На скамье подсудимых
В 2012-м Надя Сулеман признала себя банкротом, заявив в суде, что у нее на счету есть 55 тысяч долларов, но долги превышают миллион долларов. Тогда над ней снова нависла угроза потерять детей. Но опека, проверив условия, в которой жила семья, пришла к выводу, что детям ничего не угрожает.
В 2014 году Сулеман судили за сокрытие доходов за участие в различных шоу, а также от помощи государства и неуплату налогов. В суде многодетная мать-одиночка заявила, что урегулирует финансовые претензии в свой адрес.
Фото: Getty Images
Откровения
И все же несколько лет назад Надя Сулеман призналась, что шла на любую работу ради сыновей и дочек. «Я делала постыдные вещи, чтобы прокормить детей. Многие думали, что на нас пролился золотой дождь из пособий и подарков. Но за все я платила из своего кармана», — откровенничала она в интервью Daily Mail.
Она добавила, что стриптиз и откровенные съемки вызывали у нее огромное чувство стыда и отвращение к себе. В итоге она вынуждена была лечиться антидепрессантами.
Многодетная мать перестала отрицать, что делала пластические операции. «Я прошла через это, ведь мое тело потеряло форму после беременностей и кормления стольких детей. Также я сделала пластику живота, убрав лишнюю кожу. На эту операцию я решилась после того, как один журнал пообещал мне 100 тысяч долларов за фотосессию в купальнике», — говорила она.
Сулеман отрицает, что делала пластику лица, но не скрывает, что накачивала губы. Результат ей не нравился, что после гонорара от очередного издания она вновь увеличила размер губ.
«Все это было ужасно. Я ненавидела себя. Надеюсь, мои девочки никогда не повторят мой путь», — говорит «октомама».
Проблемы со здоровьем
Двое из детей Нади страдают аутизмом, а еще один сын является тяжелым инвалидом, постоянно требующим присмотра. Сулеман приходится нелегко: недавно от рака умерла ее мама. единственная помощница, ждать поддержки от отца-алкоголика тоже не приходится.
Но американка не унывает и много работает. «Все считают меня социальной паразиткой. Но я не получаю помощи от государства, кроме талонов на питание. Но еды требуется намного больше, чем я получаю по талонам. Также я много работаю с алкоголиками и наркоманами. А это нелегко», — говорит она.
Как живет семья
Надя приложила все усилия, чтобы покончить с прошлой жизнью и славой, тянувшейся за ней из-за постыдной работы.
Мать с детьми живет в своем таунхаусе в Калифорнии. Все дети, кроме одного, являются веганами, а сама она преимущественно сыроед и этичный веган, сообщает Daily Mail.
«Например, моя дочь Калисса уже адаптировалась к новому питанию и чувствует себя так же здорово, как и я. Мой старший, Эли, раньше ел гамбургеры почти ежедневно, а теперь стал веганом по собственному желанию», — рассазывала она.
Сулеман часто ходит с сыновьями и дочками в церковь. О своих буднях американка подробно рассказывает в личном блоге.
Дети хорошо учатся, помогают матери во всем. Также она приучила их к спорту, которым и сама давно занимается.
В последние годы Сулеман прилагает все усилия, чтобы отделаться от дурной славы «октомамы», преследовавшей ее долгие годы. Она старается не привлекать к себе лишнего внимания и вести жизнь обычной многодетной матери.
В одном из интервью американка все же рассказала, как так вышло, что она родила восьмерняшек. Надя противница абортов. Она была готова к тому, что сможет поставить на ноги семерых детей. То есть, в последний раз она рассчитывала родить всего одного малыша. Но, когда обратилась к врачу, подмахнула документы не глядя. И, по ее словам, стала жертвой эксперимента.
«Думаете, моя жизнь была похожа на кусок торта? Нет. Она была похожа непонятно на что. И, несмотря на то, что я была глупой, я ни о чем не жалею. Радость материнства перекрывает все минусы», — подводит она итог.
Фото и видео: Instagram, East News, Getty Images, Barcroft Media, Scott Kirkland/ Global Look press