Как выглядит и живет «октомама» Надя Сулеман через 12 лет после рождения восьмерняшек

Мать-одиночка

В 20 лет Надя Сулеман вышла замуж, но четыре года спустя супруги расстались, детей у них не было. С молодости американка знала, что у нее проблемы с фертильностью, и сразу после свадьбы стала лечиться от бесплодия.

Но когда все терапевтические методы не дали результатов, она обратилась к репродуктологу Майклу Камваре. Его много лет спустя исключили из Американского общества репродуктивной медицины, как раз из-за скандала с Надей.

Первые попытки ЭКО американка предпринимала еще будучи в браке. Но тогда процедура не завершилась родами. Но Сулеман не переставала надеяться. Первенца она родила в 2001 году — сына, через некоторое время на свет появилась дочь. На этом Надя не остановилась: одного за другим она родила еще четверых детей, в том числе близнецов. И к 30 годам у нее уже росли четыре мальчика и две девочки — Элайджа, Амера, Джошуа, Эйдан, Калисса и Калеб.