«Звонила маме и плакала в истерике»: Кайли Дженнер дважды пережила послеродовую депрессию

Кайли Дженнер — мама дочери и сына, которые появились на свет в отношениях звезды с рэпером Трэвисом Скоттом. Американская модель призналась, что новая роль далась ей непросто — знаменитость дважды столкнулась с тяжелейшей послеродовой депрессией.

Первый раз Кайли родила в 20 лет, уже в тот момент ее отношения с отцом будущего ребенка были непростым. К тому же, беременность была незапланированной. Эти факторы привели к возникновению послеродовой депрессии, которая длилась на протяжении года. Спустя три года Кайли снова ждала малыша и опять столкнулась со сложностями.

«С сыном были сильные эмоциональные качели, я остро реагировала на мелочи, на которые обычно даже не обратила бы внимания. Постоянно звонила маме и плакала в истерике, что даже не могу запомнить имя сына», — рассказала звезда семейства Кардашьян в интервью изданию Vogue.

С первым и вторым ребенком депрессия протекала по-разному, но оба раза звезда тяжело переживала свое состояние.

Однако дети для звезды стали главной победой в жизни. Она очень счастлива, что дома есть сын и дочь, которые ее ждут, любят и считают самой лучшей в мире.

В 2023 году Кайли начала встречаться с голливудским актером Тимоти Шаламе. Несколько месяцев назад появились слухи о расставании знаменитостей, но недавно их вновь засняли вместе.