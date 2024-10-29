Звезды «Друзей» после смерти Мэттью Перри обеспокоены состоянием одного из своих коллег

Состояние звезды сериала «Друзья» Мэтта Леблана беспокоит его бывших коллег по проекту. Об этом пишет издание Daily Mail со ссылкой на источник.

Артисты из каста популярного ситкома, включая Дженнифер Энистон и Кортни Кокс, уверены, что Леблан «расклеивается» спустя год после смерти Мэттью Перри. Поводом для беспокойства стали сентябрьские снимки журналистов, на которых актер не в лучшей форме.

По данным инсайдера, Мэтт все еще скорбит о смерти своего коллеги. Актеры не только играли приятелей на экране, но и в жизни поддерживали близкое общение: на момент кончины Мэттью они были соседями. Известно, что Мэтт первым из актеров «Друзей» публично почтил память Перри после новости о его смерти.

57-летний актер редко выходит в свет после смерти друга 28 октября минувшего года и не принимал участия ни в одном шоу после «Друзья: Воссоединение» в 2021 году.

Уточняется, что Дженнифер Энистон и Кортни Кокс не просто переживают, но и присматривают за артистом. Звезда «Утреннего шоу» якобы неоднократно ночевала у Мэтта и поддерживает связь с подругой, чтобы убедиться, что одна из них будет рядом, если это потребуется.

Напомним, Мэттью Перри был найден мертвым 28 октября 2023 году в джакузи в собственном доме. Употребление наркотиков привело к сердечному приступу. Были арестованы пять человек, включая врача, поставлявшего наркотики.

Ранее мы писали, что Дженнифер Энистон показала архивные кадры с Мэттью Перри в годовщину его смерти.