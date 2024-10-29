Дженнифер Энистон показала архивные кадры с Мэттью Перри в годовщину его смерти

Напомним, что Мэттью нашли мертвым в ванной в прошлом октябре. Однако разговоры о его смерти не утихают до сих пор. Подозревается, что виноваты в его кончине личный помощник и врач, поставлявший ему опасный препарат с целью зарабатывания денег.

К слову, расследование смерти звезды началось благодаря тому, что на этом настояли его родственники. Они смогли пообщаться с прессой только спустя год после трагедии. Отчим и сестра Перри рассказали, что им до сих пор очень тяжело, но они нашли утешение в работе. Сейчас они занимаются наследием актера.

Ранее стало известно, что дом Мэттью Перри решили продать после его смерти.