Дженнифер Энистон показала архивные кадры с Мэттью Перри в годовщину его смерти
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Актриса Дженнифер Энистон почтила память своего друга и коллеги Мэттью Перри. Год назад звезда «Друзей» скончался в возрасте 54-х лет. В годовщину его смерти экс-возлюбленная Брэда Питта решила поделиться архивными кадрами.
В личном блоге Энистон опубликовала несколько снимков, которые были сделаны во время съемок популярного ситкома. Благодаря проекту Дженнифер очень сблизилась с Мэттью, поэтому его уход из жизни стал для нее тяжелым ударом. Своими чувствами с аудиторией актриса делиться не стала. Снимки с Перри она подписала просто: «Один год».
Напомним, что Мэттью нашли мертвым в ванной в прошлом октябре. Однако разговоры о его смерти не утихают до сих пор. Подозревается, что виноваты в его кончине личный помощник и врач, поставлявший ему опасный препарат с целью зарабатывания денег.
К слову, расследование смерти звезды началось благодаря тому, что на этом настояли его родственники. Они смогли пообщаться с прессой только спустя год после трагедии. Отчим и сестра Перри рассказали, что им до сих пор очень тяжело, но они нашли утешение в работе. Сейчас они занимаются наследием актера.
Ранее стало известно, что дом Мэттью Перри решили продать после его смерти.