Звезду «Сверхъестественного» Шеппарда увезли в больницу с шестью инфарктами, об этом сообщает Газета.Ru.

О госпитализации актер Марк Шеппард рассказал у себя в соцсетях. Он признался, что в бессознательном состоянии дома его нашла супруга, которая и вызвала медиков. Когда скорая помощь приехала, артиста пришлось реанимировать четыре раза. По рассказам Шеппарада, за это время он пережил шесть инфарктов.

«Если бы не моя жена и невероятный персонал больницы, я бы не писал это. Мои шансы выжить были практически нулевыми», - признался в соцсетях актер.

Шеппард рассказал, что сейчас чувствует себя хорошо. В комментариях под записью его поддержали звездные коллеги и фанаты.

Напомним, Марк Шеппард снимался в таких фильмах и сериалах, как «Сверхъестественное», «Светлячок», «Доктор Кто», «Секретные материалы», «Роковой патруль», «Зачарованные», «Белый воротничок».

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