Актрисе «Оппенгеймера» Флоренс Пью бросили креветкой в лицо, об этом сообщает Газета.Ru.

Инцидент произошел на встрече с фанатами в Сан-Паулу, в Бразилии. На мероприятии собрались актеры из фильма «Дюна 2» - Тимоти Шаламе, Зендая, Остин Батлер и Флоренс Пью. Последней во время позирования перед фотографами в лицо прилетел неизвестный предмет, похожий на креветку.

Звезда немного смутилась из-за случившегося, однако быстро оправилась и продолжила мило общаться с поклонниками. В кадры съемки не попали зрители, так что остается неизвестным, кто именно бросил предмет и был ли этот человек пойман охраной.

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