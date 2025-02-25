Канье Уэст надел толстовку со свастикой и продемонстрировал сумку с портретом Мишель и Барака Обамы

Популярный американский рэпер Канье Уэст выложил новую серию сомнительных постов в своем микроблоге.

В одном из них артист признался, что сбросил матери певицы Бейонсе Тине Ноулз эмодзи с бананом в личные сообщения. Также он разместил видео, на котором Тина Ноулз демонстрирует праздничное платье.

Позднее 47-летний музыкант надел толстовку со свастикой — запрещенной нацистской символикой — и сумкой с портретом бывшего президента США Барака Обамы и его супруги Мишель.

Стоит отметить, что Канье Уэст регулярно попадает в центр скандала из-за своего неоднозначного отношения к идеологии нацизма — он демонстрирует свастики, признается в любви Адольфу Гитлеру, называет себя нацистом и выступает с критикой евреев и чернокожих.

Так, в начале 2025 года рэп-исполнитель оказался в центре сразу нескольких скандалов. Музыкант публично объявил о своем заболевании аутизмом и, обращаясь к темнокожим людям, назвал рабство «выбором». Через некоторое время артист выложил на своей странице на платформе X порядка 20 постов со словами «Все белые люди — расисты», «Я люблю Гитлера» и другими.

Ранее стало известно, что Канье Уэст и Бьянка Цензори приняли решение по поводу брака после слухов о расставании.