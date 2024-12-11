Звезду «Полового воспитания» признали виновным в 26 преступлениях

24-летнего актера Александра Вествуда, сыгравшего в сериалах «Половое воспитание» и «Врачи», присяжные признали виновным в 26 секс-преступлениях. Об этом пишет издание The Sun.

В Королевском суде Вулверхэмптона (Великобритания) установили, что артист совершил преступления против половой неприкосновенности других людей, когда ему было всего 10 лет.

Вдобавок выяснилось, что Вествуд заставлял учеников в своем драматическом кружке читать Шекспира обнаженными, а также принимать участие в ролевых играх без одежды.

Вествуд также был обвинен в том, что он снял обнаженной на свой iPad начинающую актрису и подверг ее сексуальному насилию, а когда она стала пропускать уроки, выставил семье ученицы счет на 18 тысяч фунтов стерлингов (около 2,3 млн рублей).

Одна из пострадавших призналась, что звезда «Полового воспитания» заставлял ее пить мочу. Согласно обвинениям, артист подверг насилию троих несовершеннолетних, включая не достигших возраста сексуального согласия.

Александр Вествуд сыграл в 17 эпизодах сериала «Половое воспитание» — популярного шоу Netflix о взрослении подростков.

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