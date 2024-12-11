«Чувствовал бессилие»: охранник P. Diddy рассказал о надругательстве рэпера над ним

Американец, подавший иск против рэпера P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс) по обвинению в изнасиловании, впервые анонимно рассказал о своих чувствах и жизни после совершённого над ним надругательства. Переживаниями и тревогами, которые преследовали его на протяжении почти двух десятилетий, он поделился с корреспондентами CNN.

По словам мужчины, он подвергся сексуальному насилию со стороны Комбса в 2007 году — в ходе, как и многие другие жертвы рэпера, одной из знаменитых «белых вечеринок», которые устраивал Комбс. Пострадавший утверждает, что во время мероприятия музыкант напоил его алкогольными напитками, содержавшими также наркотические вещества, и затем изнасиловал его в автомобиле.

«Я не мог стоять. Это была просто невероятная беспомощность, я такой никогда раньше не испытывал. Я чувствовал себя бессильным», — объяснил мужчина.

Произошедшее наложило на него глубокий отпечаток тогда — о произошедшем он не рассказал даже жене — и преследует его по сей день.

«Такие вещи влияют на всё, что вы делаете до конца своей жизни», — говорит он.

Самым же интересным в этой истории представляется тот факт, что на вечеринке Комбса потерпевший не был ни приглашённым хозяином гостем, ни случайно затесавшимся человеком с улицы. Он работал в частной охранной фирме, которая обеспечивала безопасность мероприятия. После изнасилования мужчина обратился напрямую к руководству своей организации, однако оно не предприняло никаких действий. Напротив — он сам попал в «чёрный список» охранников и вынужден был искать новую сферу работы.

Ранее дизайнер Брайана Бонголан подала в суд на P. Diddy и обвинила рэпера в насилии.