Звезду хоррора «Х» Мию Гот обвинили в физическом насилии

Актер массовки из фильма «Максин» Джеймс Хантер подал в суд на звезду хоррора «Х» Мию Гот. Он заявил, что девушка намеренно ударила его ботинком во время съемок. Об этом сообщает Variety.

Все произошло еще в апреле. Тогда Джеймс играл «мертвого прихожанина», а Мия Гот, по сценарию, должна была бегать вокруг и наступать на лежавшего мужчину.

Только вот Хантеру показалось, что в одном дубле девушка специально пнула его ногой в голову. После этого, по словам актера, у него обнаружили сотрясение мозга.

Ответчиками по этому делу, помимо самой Мии Гот, выступят студия А24 и режиссер кинокартины Тай Уэст.

Известно, что лента выйдет на экраны в 2024 году. Она станет финальной частью трилогии Уэста.

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