«Благодарна этим отношениям»: русская возлюбленная Хаммера заявила о расставании

Возлюбленная Арми Хаммера, Марина Грис, объявила о расставании с актером после распространившихся слухов о помолвке. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Известно, что избранница голливудской звезды родилась в Казахстане, в настоящий момент работает ИТ-консультантом в Праге. Вскоре после знакомства Хаммер прилетел к возлюбленной в столицу Чехии, где подарил ей кольцо с бриллиантами. Тем не менее слухи о помолвке, как выяснилось, не соответствуют действительности.

«Решение расстаться мы принимали тяжело, но сделали это достойно и с уважением к другу к другу. Финал ознаменовал прекрасное завершение нашего общего путешествия, и я благодарна этим отношениям за любовь и поддержку, которые я получала все это время», — написала Марина.

Девушка назвала Хаммера джентльменом, а также отметила, что знала о его обвинениях в насилии и каннибализме, назвав их ложью. Грис добавила, что с ней актер был ласковым и заботливым.

При этом точную причину разрыва Марина раскрывать не стала.

Летом минувшего года Арми Хаммер развелся с супругой Элизабет Чемберс через три года после расставания. Пара была вместе 10 лет. Знаменитости занимаются воспитанием двоих детей: 9-летней дочери Харпер и 6-летнего сына Форда Дугласа.

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