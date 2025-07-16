Звезду «Гарри Поттера» лишили водительских прав

Звезда франшизы о Гарри Поттере Эмма Уотсон останется без водительских прав на полгода. Решение о лишении прав вынес магистратский суд Хай-Уикома после того, как актриса признала нарушение скоростного режима в Оксфорде. Об этом сообщает Daily Mail.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что Уотсон ехала со скоростью 61 км/ч при разрешенных 48 км/ч. Помимо полугодового запрета на вождение, суд обязал актрису выплатить штраф в размере 1 340 долларов (около 101 тыс. рублей). На момент нарушения она находилась за рулем своего Audi S3 стоимостью 40 200 долларов (примерно 2,3 млн рублей).

Это не первый случай, когда звезда попадает в неприятности из-за нарушения ПДД. В феврале 2023 года ее автомобиль эвакуировали после жалобы сотрудника пиццерии. Актриса оставила Audi в неположенном месте у паба Rose and Crown в Стратфорде-на-Эйвоне, из-за чего менеджер заведения три часа не мог выехать с парковки.

«Он только закончил 12-часовую смену и был вынужден вызывать эвакуатор, так как не смог найти владелицу машины», – говорится в сообщении.

Вернувшись из паба, Уотсон обнаружила, что автомобиль уже увезли. Несмотря на попытку оспорить штраф (257 долларов, или 20 тыс. рублей), суд оставил решение в силе.

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