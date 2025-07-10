Брэд Питт обратился в суд против Анджелины Джоли, чтобы доказать незаконность продажи винодельни

Голливудский актер Брэд Питт никак не может оставить в покое экс-супругу Анджелину Джоли. Знаменитость обратился в суд с требованием раскрыть деловую переписку актрисы, касающуюся продажи ее доли винодельни Шато Мираваль. Об этом пишет издание People.

Вот уже два года Брэд Питт пытается доказать незаконность сделки, которую заключила его бывшая жена. В феврале 2022 года актер подал иск, заявив, что Джоли продала свою долю в винодельной компании Tenute del Mondo вопреки их договоренности о том, что ни один из них не может это сделать без согласия другого. На это актриса ответила встречным иском в сентябре того же года. Она обвинила экс-супруга в «ведении мстительной войны» против нее.

Сообщается, что 61-актер звезда «Бойцовского клуба» нашел потенциального свидетеля, который мог бы подтвердить его доводы. Проблема лишь в том, что последний пока не торопится давать показания. И теперь Питт пытается убедить суд в его ответственности.

Ранее мы писали о том, что избранница Брэда Питта выдвинула важное требование, после выполнения которого она готова родить ему ребенка.