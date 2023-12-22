Звезду «Форсажа» Вина Дизеля обвинили в сексуальных домогательствах

Актера Вина Дизеля, сыгравшего Доминика Торетто в серии фильмов «Форсаж», обвинили в сексуальных домогательствах. Соответствующее заявление в Верховный суд штата Калифорния подала бывшая помощница артиста Аста Джонассон.

По данным телеканала CNN, помощница Дизеля утверждает, что он приставал к ней в 2010 году в отеле в Атланте. Актер, по ее словам, игнорировал «четкие заявления Джонассон о несогласии». Женщина якобы закричала и побежала в сторону ванной, но Дизель, утверждает она, прижал ее всем телом к стене.

Также Джонассон обвинила компанию актера One Race Productions и его сестру Саманту Винсент, которая тогда руководила организацией. Она утверждает, что сестра звезды «Форсажа» уволила ее спустя несколько часов после инцидента.

Экс-помощница артиста требует наложения административных штрафов в размере 10 тысяч долларов за каждое нарушение.

В свою очередь адвокат Дизеля Брайан Фридман заявил, что его клиент «категорически отвергает» все обвинения «в полном объеме». Актер впервые слышит об этом инциденте более чем 13-летней давности.

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