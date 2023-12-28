Звезду фильмов о Джеймсе Бонде будут судить за прогулку в парке

Ирландского актера Пирса Броснана, известного по роли Джейса Бонда, вызвали в суд из-за прогулки в запрещенном месте в Йеллоустонском национальном парке в США. Об этом сообщает CNN.

Артиста обвиняют в мелком правонарушении. В судебном документе сказано, что 70-летний Броснан нарушил закон, совершив пешие прогулки по парку за пределами отведенных для этого зон.

Уточняется, что актер должен явиться в окружной суд США в штате Вайоминг 23 января, где в отношении него будет вынесено решение за мелкое правонарушение.

Представители Броснана пока не комментировали ситуацию.

Напомним, Пирс Броснан получил известность после исполнения роли Джеймса Бонда в фильмах «Золотой глаз», «Завтра не умрёт никогда», «И целого мира мало» и «Умри, но не сейчас». Всего за свою карьеру артист снялся в более чем 50 различных фильмах. Он также является почетным офицером ордена Британской империи с 2003 года.

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