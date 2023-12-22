Актер Брэдли Купер сбежал с пресс-конференции из-за звонка из школы дочери

Американский актер и режиссер Брэдли Купер прервал пресс-конференцию из-за неотложного звонка из школы шестилетней дочери Леи. Об этом пишет издание Daily Mail.

По данным источника, артист срочно покинул мероприятие и отправился в учебное заведение ребенка. По словам звезды, из школы звонила медсестра, из разговора с которой он понял, что ему срочно нужно увидеть девочку.

«Могу я на секунду выйти из комнаты, чтобы перезвонить им, а вы продолжайте? Это нормально? Я должен помочь им», — предупредил работников СМИ Купер.

При этом актер решил не уточнять, что именно произошло с ребенком.

Известно, что дочь Купера, несмотря на свой юный возраст, уже успела принять участие в съемках кино. Так, она исполнила небольшую роль в фильме отца «Маэстро», ей досталась роль дочери главного героя в детстве.

Ранее Брэдли Купер рассказал о ненависти к стульям на съемочной площадке. Вдобавок артист отметил, что посторонним людям не место на его съемочной площадке.