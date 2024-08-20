Звезду фильма «Убить Билла» Майкла Мэдсена арестовали за домашнее насилие после ссоры с женой

66-летнего актера Майкла Мэдсена арестовали в Малибу. Звезду фильма «Убить Билла» обвиняют в насилии над женой. Подробности сообщает Daily Mail.

Источник выяснил, что ночью 17 августа артист находился в своем доме вместе с женой Дианой. Супруги поссорились, и в ходе конфликта Майкл толкнул женщину, а после выгнал ее на улицу. К особняку Майкла приехала полиция, которая обеспечила Диане безопасность, а ее муж был задержан.

Актера доставили в отдел полиции, и часть выходных он провел за решеткой, но смог выйти под залог в размере 20 тысяч долларов. На данный момент сотрудники правоохранительных органов разбираются в произошедшем.

«Это были разногласия между Майклом и его женой, которые, мы надеемся, разрешатся положительно для них обоих», - сообщил инсайдер.

Отметим, что это не первый раз, когда актер сталкивается с проблемами с законом. Его уже арестовывали за вождение машины в нетрезвом виде, а также за незаконное проникновение в дом.

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