Звезду «Дурнушки» арестовали за драку с женщиной

Американского актера Эрика Мэбиаса, получившего известность благодаря роли в сериале «Дурнушка», задержали после драки в баре с двумя женщинами. Об этом сообщает TMZ.

По данным источника, артист обвиняется в нападении на женщину и сопротивлении полицейским при задержании. В настоящий момент Мэбиас ожидает суда.

ЧП, как пишет TMZ, произошло накануне утром в одном из баров города Юли, штат Флорида. Мэбиас находился в заведении в компании девушки, которая вела себя «несносно». Оба были в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В какой-то момент у спутницы знаменитости случился конфликт с одной из посетительниц бара. В результате Эрик толкнул подругу, а другую женщину повалил на землю и стал дергать ее за волосы. Согласно отчету полиции, мужчина «фактически вырвал волосы» с головы.

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