Джастин Бибер пришел на открытие магазина жены Хейли, но испугал странным поведением

Певец Джастин Бибер появился на открытии магазина жены Хейли, но вел себя странно. Из-за этого фанаты заподозрили артиста в зависимости. Портал Daily Mail публикует кадры с мероприятия.

Исполнитель решил поддержать супругу и опровергнуть слухи о разводе. Он позировал в мешковатой одежде и в шапке, но на фото не обнимал Хейли, а держался отстраненно. Зато он много общался с поклонниками и улыбался, а также трогал себя и дергался. Со стороны это выглядело немного странно, что натолкнуло поклонников на мысль об употреблении Джастином запрещенных веществ.

Напомним, что о тяжелом моральном состоянии певца заговорили после того, как был задержан его бывший продюсер P. Diddy. Его обвиняют в сексуальном насилии, торговле людьми и организации проституции.

Ранее мы писали о том, что Джастина Бибера поймали на флирте с популярной певицей после слухов о разрыве с женой.