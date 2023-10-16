Звезду «Династии» обвинили в домашнем насилии: актер избил женщину во время ссоры

Актер из сериалов «Декстер», «Последователи», «Династия» Сэм Андервуд напал на женщину и был арестован в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает TMZ.

7 октября в одну из квартир столицы американского кино вызвали стражей правопорядка. Сэма Андервуда обвинили в домашнем насилии. По предварительным данным, он поссорился с женщиной и в ходе конфликта решил применить физическую силу.

На теле пострадавшей были обнаружены синяки. Звезду арестовали, но через 10 часов выпустили под залог. При этом неизвестно, в каких отношениях Андервуд состоит с женщиной.

Полицейские начали проводить проверку по данному факту.

Ранее мы писали, что звезда Голливуда Уилл Смит впервые высказался по поводу расставания с женой Джадой Пинкетт-Смит. Недавно супруга актера утверждала, что не живет с ним уже семь лет. По словам Уилла Смита, в 2016 году у пары в отношениях появилась «эмоциональная слепота». При этом он подчеркнул, что после заявления его экс-избранницы впервые осознал, насколько она умная, стойкая и сострадательная.