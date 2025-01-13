Звезду американских сериалов заподозрили в похудении с помощью наркотиков

Американская актриса Тори Спеллинг, известная по роли Донны в сериале «Беверли-Хиллз 90 210», экстремально похудела. Но одном из последних видео, опубликованных в ее социальных сетях, отчетливо видны выпирающие скулы и ключицы актрисы.

При этом недавно актриса признавалась, что она стремилась похудеть с помощью препарата «Оземпик», однако ее попытки не увенчались успехом.

Секрет резкой потери веса звездой неизвестен, однако ее фанаты уже бьют тревогу — их поразили резкие движения актрисы и ее трясущиеся руки. Подписчики подозревают, что Спеллинг подсела на запрещенные вещества.

Ранее певица Татьяна Буланова удивила зрителей постройневшей фигурой на концерте в Петербурге и рассказала, почему резко похудела.