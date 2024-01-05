Звезда «Железного человека» Дауни-младший раскрыл имя актера, которого любят все

Звезда «Железного человека», американский актер Роберт Дауни-младший в ходе Международного фестиваля в Палм-Спрингс раскрыл имя артиста, которого любят все. Его слова приводит The Hollywood Reporter.

Как признался артист, подобным актером является Киллиан Мерфи — его коллега по картине Кристофера Нолана «Оппенгеймер». На фестивале Дауни-младший вручил Мерфи почетную награду киносмотра.

«Он — аномалия. Уже двадцать лет от него в восторге сами актеры, его любят все. А это непросто», — сказал Дауни-младший.

Звезда «Железного человека» подчеркнул, что Мерфи «всегда великолепен в работе над ролью, в блистании на экране». По его мнению, за игрой Мерфи на экране невероятно приятно наблюдать.

Мерфи в свою очередь уточнил, что ему не нравится говорить о себе. Он подарил Дауни-младшему ответные комплименты, указав на его ошеломительные актерские способности. Он также назвал коллегу одним из самых добрейших, сочувствующих, щедрых и веселых людей, с которыми ему удавалось работать.

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