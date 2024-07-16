Звезда «Зачарованных» Шеннен Доэрти за день до смерти развелась с мужем-изменщиком, желавшим получить ее наследство

Актриса Шеннен Доэрти официально оформила развод за день до своей смерти. Она признавалась, что не может скончаться, пока не расторгнет брак с мужем, который из изменял. И как только вопрос был улажен, звезды «Зачарованных» не стало. Об этом сообщает Page Six.

Бывший муж знаменитости Курт Исвариенко не был с Шеннен в сложный период ее жизни. Год назад стало известно, что он изменял ей на протяжении двух лет. Сама актриса узнала об этом, когда находилась в больнице.

После этого оставаться с фотографом Доэрти больше не хотела, но все никак не могла оформить развод. Дело в том, что Курт постоянно откладывал процесс, так как, по словам Шеннен, хотел заполучить ее многомиллионное наследство. А она желала оставить все матери. В одном из интервью она делилась, что экс-супруг ждет ее смерти, чтобы всем завладеть.

Однако, если судить по документам, которые появились у СМИ, буквально за день до смерти актриса смогла расстаться с Куртом. 12 июля мужчина подписал документы, а 13 июля звезда скончалась от рака.

Ранее появилось последнее фото умершей актрисы Шеннен Доэрти.