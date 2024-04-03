Готовится к худшему: звезда «Зачарованных» с терминальной стадией рака планирует путешествие

Актриса Шэннен Доэрти, исполнившая роль Прю в сериале «Зачарованные», готовится к худшему. У звезды выявили рак на четвертой стадии, и она не верит, что ей станет лучше.

Доэрти принялась разбирать старые вещи, чтобы, когда ее не станет, это не пришлось делать кому-то другому.

Как пояснила американская актриса, ей хочется облегчить жизнь своей матери: она собирается распродать ценные вещи, включая антиквариат и отправиться в путешествие с родительницей. Оставшиеся средства Доэрти планирует отложить для своей семьи.

«Маме будет очень трудно, я хочу, чтобы ей было легче, чтобы не надо было разбирать гору барахла», — цитирует ее TMZ.

Актриса уже много лет борется с раком молочной железы 4 стадии. Как выяснилось, болезнь артистки прогрессирует, и опухоль распространилась на кости. Прогнозы медиков и результаты анализов совсем не утешительные. Несмотря на это, знаменитость сохраняет надежду на исцеление.

Напомним, что у актрисы выявили рак молочной железы в 2015 году. За годы лечения она перенесла облучение и мастэктомию. Звезда «Зачарованных» призналась, что после выявления недуга она стала по-другому смотреть на мир и ценить моменты, которые раньше воспринимала как должное.

Ранее мы писали, что Шэннен Доэрти узнала об измене мужа перед операцией на мозге.