Звезда «Во все тяжкие» Боб Оденкерк узнал о родстве с королем Карлом III

Актер Боб Оденкерк объявил о родстве с королем Великобритании Карлом III. Он выяснил, что является кузеном монарха в 11-м поколении. Об этом сообщает Rolling Stone.

Ведущий Генри Луи Гейтс-младший провел анализ семейного древа звезды сериала «Во все тяжкие» и пришел к шокирующим результатам. Оказалось, что актер на самом деле близок с действующим правителем Великобритании. Прадед Оденкерка, Фридрих Карл Штайнхольц, был внебрачным сыном герцога Плена.

Впрочем, хоть Боб и был удивлен от раскрытого факта, все-таки он ему не понравился. Оказалось, что он не любит монархов и считает это пережитком прошлого. По его признанию, он считает себя «американцем, а не монархистом».

«Я думаю, что с демократией мы добились лучшего результата, и нам следует продолжать идти по этому пути», - заявил Оденкерк.

Напомним, что недавно стало известно о проблемах со здоровьем у Карла III. Короля госпитализировали и отправили на плановую операцию, которая прошла успешно. Ожидалось, что монарх вернется домой сразу после этого, но врачи приняли решение оставить его под наблюдением.

Ранее принц Гарри и Меган Маркл появились на премьере фильма на фоне новостей о болезни короля.