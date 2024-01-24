Принц Гарри и Меган Маркл не стали скрываться и появились на премьере фильма

Принц Гарри проигнорировал тяжелую болезнь отца, 73-летнего короля Карла, и демонстративно веселится на публике. Королевского наследника с женой, герцогиней Сассекской Меган Маркл заметили на премьере биографического фильма о знаменитом регги-музыканте Бобе Марли.

Для выхода в свет бывшая актриса выбрала дорогое черное платье в пол с облегающим лифом на тонких бретелях и пышной юбкой. Гарри предпочел классику и надел классический темный костюм с белой рубашкой. При этом он решил отказаться от галстука, что сделало его образ более стильным.

Супруги весь вечер улыбались, охотно позировали перед камерами и явно стремились завязать контакты с продюсерами фильмов. Более того, ради этого Гарри и Меган прилетели из Калифорнии на Ямайку. Многие посчитали их появление на премьере фильма PR-акцией, так как Маркл давно мечтает возобновить карьеру.

Вместе с тем, король Карл в настоящее время находится в больнице, он был прооперирован. Навестить отца Гарри не планирует, сообщает издание People.

Ранее мы писали, что в ноябре принц Гарри согласился поздравить отца с днем рождения по телефону. При этом изначально участие герцога Сассекского в торжественном вечере не планировалось из-за разногласий с королем.