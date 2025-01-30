Звезда «Властелина колец» возглавила фонд для кинематографистов-беженцев

Голливудская актриса Кейт Бланшетт возглавила фонд для кинематографистов-беженцев. Об этом пишет The Guardian.

Целью организации служит поддержка и финансирование режиссеров-беженцев. Звезда «Властелина колец» совместно с Агентством ООН по делам беженцев и Фондом Хьюберта Балса представила программу для поддержки короткометражных лент под названием Displacement Film Fund. В рамках программы будет выделено пять грантов по 100 тысяч евро, которые позднее можно будет потратить на производство новых фильмов.

Кейт Бланшетт впервые сыграла в кино в 1993 году – в австралийском комедийном сериале «Полицейский отряд спасения». Наибольшую известность ей принесла роль английской королевы в исторической драме 1998 года «Елизавета». В начале 2000-х Бланшетт получила статус одной из самых популярных актрис Голливуда. Тогда же она приняла участие в съемках трилогии Питера Джексона «Властелин колец» – она предстала в роли королевы эльфов Галадриэль.

Ранее мы писали, что Кейт Бланшетт позировала в открытом наряде с метлой.