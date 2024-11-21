55-летняя Кейт Бланшетт позировала в бюстгальтере с метлой

55-летняя знаменитость стала лицом нового выпуска журнала Cap 74024. На обложке Бланшетт снялась в кардигане и шапке. Звезда «Загадочной истории Бенджамина Баттона» держала в руках кошку. На одной из страниц журнала Кейт предстала в черном бюстгальтере и легинсах с метлой в руках. Ей закололи волосы заколкой и сделали естественный макияж.

Напомним, Бланшетт начала карьеру в театре, однако через некоторо время стала сниматься в телесериалах, а в 1996 году исполнила первую роль в кино — в фильме «Дорога в рай». Спустя год ей предложили роль королевы Елизаветы I в ленте «Елизавета» — и она принесла Кейт мировую известность, подарив множество наград и номинацию на «Оскар».

Ранее стало известно, что Кейт Бланшетт сыграет в спектакле «Чайка» по пьесе Чехова в лондонском театре.