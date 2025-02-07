Звезда «Властелина колец» Элайджа Вуд впервые женился в 44 года: что известно о супруге актера

Актер Элайджа Вуд впервые женился. Его супругой стала 33-летняя продюсер Метте-Мари Конгсвед. Об этом сообщает TMZ.

Как стало известно источнику, свадьба была тайной, так как 44-летний артист не хотел афишировать событие. Торжество прошло в Швеции в конце 2024 года. Инсайдер рассказал, что на церемонии присутствовали только самые близкие пары – около 80-ти человек.

Отметим, что до свадьбы звезда «Властелина колец» и продюсер встречались несколько лет. Они познакомились еще в 2017 году на съемочной площадке, а спустя год подтвердили, что встречаются. Предложение руки и сердца Вуд сделал возлюбленной в 2019 году. Но жениться он не спешил.

В беседе с журналистами актер неоднократно признавался, что карьера у него стоит не на первом месте. Он всегда мечтал о большой и дружной семье. В 2020 году Элайджа стал отцом, у него родился сын Эван, а еще через два года дочь.

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