Звезда сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел приехала в Москву. Об этом сообщает Super.ru.

31-летняя турецкая актриса, известная по роли в сериале «Постучись в мою дверь» была замечена журналистами в Москве. Сообщается, что Ханде Эрчел остановилась в пятизвездочном отеле в самом центре столицы, рядом с Красной площадью. Там же находится и ее коллега Барыш Ардуч.

Ожидается, что знаменитости появятся на премьере фильма «Оставь это ветру», в котором исполнили главные роли. Показы картины начнутся в России с 6 февраля.

Напомним, Хандэ Эрчел и Барыш Арчуд подозревали в романе после съемок в фильме «Оставь это ветру», однако сами актеры это никак не комментировали.

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