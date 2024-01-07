Супруга погибшего с дочерьми актера Кристиана Оливера выступила с обращением

Супруга Кристиана Оливера выступила с заявлением из-за смерти актера и их двух дочерей. Обращение Джессики Клепсер было опубликовано на официальной странице компании Wundabar Pilats в социальных сетях.

Звезда сериала «Кобра 11» погиб вместе с детьми в авиакатастрофе 4 января 2024 года.

«Наши дочери Мадита (12 лет) и Анник (10 лет) возвращались из отпуска на Карибах, когда у одномоторного самолета, на котором они летели, возникли проблемы с двигателем, и он упал в океан», – говорится в публикации.

Тела пострадавших обнаружили местные жители. Люди начали бояться, что обломки самолета вместе с трупами окажутся в открытом океане, а береговая охрана в тот момент не предпринимала никаких действий.

Как утверждают родные актера, новость о его смерти стала глубоким потрясением для всех, кто его знал.

В заявлении выражается просьба семьи о конфиденциальности в это тяжелое время. Вместо отправления цветов все неравнодушные поклонники могут сделать пожертвование через краудфандинговую платформу.

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