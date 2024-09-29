Звезда «Ван Хельсинга» обвинила массажиста в изнасиловании и не заплатила $3 тысячи

Актриса Кейт Бекинсейл обвинила массажиста Ника Абрамовича в сексуальном насилии во время сеанса, однако он выдвинул встречные претензии. Об этом сообщает Page Six.

По словам мужчины, звезда «Ван Хельсинга» не заплатила ему почти 3 тысячи долларов. При этом он подчеркнул, что его сеансы состоят из звукотерапии, работы дыханием и растяжки. Как подчеркнул Абрамович, во время процедуры клиенты не раздеваются.

Массажист также заверил, что Бекинсейл впервые пришла к нему на прием 4 августа и осталась довольна. Актриса даже якобы предложила ему сделать рекламу в своем блоге и записалась на повторные сеансы.

В свою очередь, представитель Бекинсейл признал, что что актриса посетила несколько занятий с Абрамовичем, а на последнюю запись не пришла, так как подверглась насилию.

«Ник Абрамович прекрасно осведомлен, почему его счет не был оплачен», — заявил изданию представитель актрисы.

Он подчеркнул, что звезда подала заявление в полицию, но отказался делиться подробностями. В настоящее время Абрамовичу не были предъявлены обвинения.

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