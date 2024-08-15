Звезда «Теории большого взрыва» Кейли Куоко объявила о помолвке после обещания больше не выходить замуж

Актриса из сериала «Теория большого взрыва» Кейли Куоко объявила о помолвке. Это будет уже третий брак звезды.

В социальной сети Кейли опубликовала фото с бриллиантовым кольцом на безымянном пальце. Предложение руки и сердца ей сделал актер из сериала «Голубая кровь» Том Пелфри.

«Потрясающие выходные», — сообщила Куоко, продемонстрировав украшение.

Примечательно, что еще два года назад актриса была уверена, что больше никогда не выйдет замуж. Она делилась с журналистами, что верит в любовь, но регистрировать брак больше не намерена. Тем не менее, Том смог ее переубедить, и пара теперь будет готовиться к свадьбе.

Напомним, что Кейли была замужем уже дважды. Ее первым супругом был теннисист Райан Свитинг, с которым она сошлась после отношений с Генри Кавиллом. Три года они были счастливы, но потом приняли решение развестись. После этого актриса была вместе с сыном миллиардера Карлом Куком. Их союз продлился до 2022 года.

Ранее стало известно, что певица Тейлор Свифт отказывается выходить замуж без брачного контракта.