Звезда «Теории большого взрыва» Джон Марк Галэки тайно женился и стал отцом

Актер из сериала «Теория большого взрыва» Джон Марк Галэки впервые женился и стал отцом. Церемония бракосочетания прошла тайно, поэтому о ней стало известно только сейчас. Об этом сообщает Pagesix.

Как стало известно, звезда ситкома взял в жены девушку по имени Морган. Несмотря на то, что Джону уже 48 лет, это его первый официально зарегистрированный союз. Также недавно актер стал папой. У него родилась дочь, которую родители назвали Уна Элевина. Другие подробности не раскрываются, так как Галэки предпочитает не афишировать личную жизнь.

Напомним, что Джон прославился после роли физика Леонарда в сериале «Теория большого взрыва». Проект был настолько популярен, что выходит на экраны более 30-ти лет. В нем его партнершей была актриса Кейли Куоко, сыгравшая соседку ученых Пенни. Многие фанаты надеялись на то, что роман звезд продолжится и в реальной жизни. Однако этого не произошло.

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