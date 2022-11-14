Звезда «Сумерек» Тейлор Лотнер женился на медсестре

Финал сериала «Сумерки» состоялся давно, но поклонники вампирской саги до сих пор следят за любимыми актерами. На днях стало известно, что Тейлор Лотнер, исполнитель роли Джейкоба, отправился под венец со своей возлюбленной.

Мужчине удалось удивить публику, ведь его избранница далека от шоу-бизнеса: по профессии она медсестра. К слову, невеста стала полной тезкой жениха. Девушку зовут Тейлор Доум, и после свадьбы она взяла знаменитую фамилию супруга.

Пара начала встречаться в 2018 году, и лишь 11 ноября 2022 года молодые люди узаконили свои отношения. Торжество состоялось в Калифорнии, и, как сообщают СМИ, церемонию посетили многие известные люди.