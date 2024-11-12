Звезда «Стражей галактики» Крис Пратт стал многодетным отцом

Актер Крис Пратт и писательница Кэтрин Шварценеггер стали родителями в третий раз. У них родился мальчик. Об этом они сообщили в социальных сетях.

Сын звезд появился на свет еще 8 ноября. Несколько дней супруги хранили молчание, но затем поделились своей радостью с аудиторией. Кэтрин не стала скрывать и имя новорожденного. Мальчика назвали — Форд Фицджеральд Шварценеггер-Пратт.

«Мама и кроха чувствуют себя хорошо, а братья и сестры Форда в восторге от его появления в нашей семье. Мы чувствуем себя благословенными и благодарными. С любовью, Кэтрин и Крис», - заявили супруги.

Напомним, что Кэтрин и Крис вместе с 2018 года. Спустя год после начала романа они сыграли свадьбу, а затем в 2020 родили первенца. В 2021 появился на свет их второй ребенок.

О третьей беременности Шварценеггер долго не говорила аудитории. Рассекретить ее положение удалось благодаря папарацци. Фотографы засняли Кэтрин с округлившимся животом летом этого года.

Ранее Меган Фокс сообщила о четвертой беременности.