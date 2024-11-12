«Ничего никогда не теряется»: пережившая выкидыш Меган Фокс вновь беременна

38-летняя актриса Меган Фокс сообщила о четвертой беременности после выкидыша. Знаменитость поделилась радостной новостью в соцсети.

В личном блоге Фокс появились два снимка: на первом актриса позирует, держа руки на округлившемся животе, на втором — показывает положительный тест на беременность.

«Ничего никогда не теряется. С возвращением», — подписала снимки актриса.

Подобным высказыванием Фокс намекнула на переживший выкидыш. Меган ждала девочку и тяжело переживала ее смерть. Чтобы справиться с болью, актриса написала книгу стихов, в которой рассказала о случившемся.

«Я закрываю глаза и представляю, как прижимаю тебя к груди, пока тебя вырывают из меня. Я бы заплатила любую цену, скажите, каков выкуп за ее душу?» — говорила знаменитость.

Впервые слухи о беременности актрисы появились в начале ноября. Тогда Фокс вышла в свет в наряде, подчеркнувшем изменения в фигуре. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Марго Робби замечена на прогулке с ребенком спустя месяц после родов.