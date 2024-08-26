Звезда «Сплетницы» Эд Вествик женился на известной актрисе

Британский актер Эд Вествик, получивший известность благодаря роли в сериале «Сплетница», женился на звезде Болливуда Эми Джексон. Об этом он сообщил в своем микроблоге.

Торжество прошло в историческом замке Кастелло ди Рокка в Италии, расположенном на холмах с видом на море. На трехдневное празднование звезды пригласили 220 гостей из США, Индии и Европы.

В интервью изданию People Джексон призналась, что живописный регион был «идеальным местом» для проведения церемонии, ссылаясь на его «вечную романтику и винтажное очарование».

Примечательно, что вместе с парой на свадьбу отправился сын актрисы от предыдущих отношений, 4-летний Андреас. Мальчик проводил звезду «Сплетницы» до алтаря и поднес молодоженам кольца.

Напомним, слухи о романе Эда Вествика и Эми Джексон появились в декабре 2022 года. Аристы познакомились на Международном кинофестивале Красного моря в Саудовской Аравии в декабре 2021 года. Тогда звезд засняли болтающими на показе во время церемонии закрытия.

В начале 2024-го Вествик сделал предложение Джексон в Альпах.

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