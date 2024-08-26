Бен Аффлек прекратил общение с детьми Дженнифер Лопес после разрыва с певицей

Голливудский актер Бен Аффлек отказался от общения с детьми Дженнифер Лопес после расставания с певицей. Об этом пишет Page Six.

По данным источника, после разрыва с Лопес артист полностью потреля связь с 16-летними двойняшками Максом и Эмми.

«Он долгое время не видел ее детей — он как будто ушел», — рассказал информатор.

Примечательно, что Лопес, в свою очередь, продолжает поддерживать теплые отношения с детьми Аффлека. Так, например, 18-летняя дочь Бена Вайолетт часто проводит время с мачехой, и до последнего верила в воссоединение отца с Дженнифер, заняв ее сторону в конфликте с актером.

Напомним, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек стали самой популярной парой в Голливуде в начале 2000-х. Артисты вступали в отношения дважды: сначала в 2002, а затем — в 2021 году, а через год они поженились. В мае этого года в Сети появились слухи о серьезных проблемах в отношениях между звездами. Сами супруги никак не реагировали на информацию о разрыве, но, как утверждают источники, 20 августа исполнительница все же подала на развод, указав дату расставания с мужем — 26 апреля 2024 года. По информации инсайдера, причиной разрыва пары стали «непримиримые противоречия».

Ранее стало известно имя главного претендента на сердце Дженнифер Лопес после развода с Беном Аффлеком.