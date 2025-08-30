Звезда «Спасателей Малибу» Николь Эггерт перенесла операцию на груди. Об этом стало известно из соцсетей.

Актриса Николь Эггерт рассказала в блоге, что ей сделали мастэктомию — операцию по удалению молочных желез из груди. Хирургическое вмешательство знаменитости провели 28 августа.

«В четверг этой женщине сделали мастэктомию с реконструкцией груди. А как прошли ваши выходные?» — подписала она снимки.

На кадрах, которые выложила Эггерт, видно, что на ней надето черное компрессионное белье.

Напомним, Николь Эггерт с января 2025 года борется с раком молочной железы второй стадии. 53-летняя актриса обращалась к врачам с жалобами на боль в левой груди и прибавкой в весе на 11 кг.

