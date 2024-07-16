Звезда «Социальной сети» признался в банкротстве после обвинений в каннибализме

Голливудский актер Арми Хаммер, известный по фильму «Социальная сеть», рассказал, что обанкротился после обвинений в насилии в отношении женщин и каннибализме. Об этом он заявил в рамках YouTube-шоу Билла Махера Club Random.

Артист признался, что обвинения и расследование его предполагаемых преступлений стало «жестоким опытом». Однако Хаммеру, по его собственным словам, удалось извлечь из произошедшего пользу.

«Я пришел к тому, что бесплатных обедов не бывает. И кто-то может сказать, посмотрев на меня: «Ты находишься в совершенном ином положении в финансовом плане, чем когда-либо в жизни». А я понял, что мне и не нужны деньги», — высказался актер.

Знаменитость уточнил, что в настоящий момент счастлив. Ему пришлось пройти через ад, чтобы почувствовать себя лучше. Актер подчеркнул, что в его жизни происходили ситуации, за которые ему нужно было понести ответственность: измена жене, использование, невнимательность по отношению к окружающим. Он также отметил, что на пике карьеры употреблял в большом количестве наркотики и алкоголь.

«Думаю, если бы все, что случилось, не произошло, в моей жизни не было бы катастрофического тектонического сдвига. Моя жизнь продолжала бы идти своим чередом, и я знаю, что в конечном итоге это привело только к одному — к смерти», — резюмировал он.

Напомним, скандал с участием Арми Хаммера начался с того, что в январе 2021 года в соцсетях распространились скриншоты переписок актера с любовницами, в которых он называл себя стопроцентным каннибалом и заявлял о желании съесть свою партнершу, выпить ее кровь и подержать в руках ее бьющееся сердце. Спустя время еще несколько бывших возлюбленных обвинили артиста в манипуляциях и неадекватном поведении.

Летом минувшего года с Хаммера сняли обвинения в сексуализированном насилии, о котором заявляли сразу несколько девушек.

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