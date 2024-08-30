Звезда шоу «Топ-модель по-американски» Тайра Бэнкс возвращается на подиум Victoria's Secret спустя 20 лет

Модель Тайра Бэнкс возвращается на подиум Victoria's Secret. 50-летняя звезда модных показов вновь станет «ангелом» бренда.

В социальной сети ведущая шоу «Топ-модель по-американски» опубликовала ролик, который дал понять фанатам, что она вновь выйдет на подиум. Еще 20 лет назад модель взяла перерыв в карьере, чтобы обучать своему мастерству «улыбаться глазами» молодых девушек. Но, по всей видимости, пауза окончена, и Бэнкс готова вернуться к работе.

Знаменитое шоу Victoria's Secret состоится в октябре этого года, и Тайра, вероятно, будет принимать в нем участие. В Сети поклонники пишут, что с нетерпением ждут, когда модель вновь примерит «крылья».

Отметим, что в промо-ролике также появилась и модель Джиджи Хадид. В видео она подходит к ресепшену, где ее встречает Тайра, и забирает пригласительное письмо на показ. Бэнкс шепчет подруге «увидимся», на что та ей отвечает «люблю тебя».

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