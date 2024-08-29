Экстремально похудевшая певица Кристина Агилера снялась для глянцевого журнала

Певица Кристина Агилера снялась для глянцевого журнала Paper. Снимки знаменитости издание опубликовало на своей странице в социальной сети.

В последнее время поклонники Агилеры сильно переживают за ее здоровье. Дело в том, что она экстремально похудела. Причем, по слухам, добиться этого ей удалось не правильным питанием, а небезызвестным препаратом «Оземпик». В 2023 году артистка призналась, что сбросила 20 килограммов, и на этом не остановилась.

Свою новую фигуру Кристина продемонстрировала в новой фотосессии. Стилисты подобрали для певицы открытые наряды. А для обложки она и вовсе снялась только в микрошортах и балаклаве. На других кадрах Агилера была в леопардовой комбинезоне, шубе и неоновых колготках с узором.

К слову, многие фанаты считают, что такое сильное похудение негативно сказывается на внешности Кристины. В Сети обсуждают, что у нее даже изменилось лицо, поэтому ее перестали узнавать. Однако саму артистку мнение окружающих не волнует. Она делилась, что довольна собой.

Ранее Кристина Агилера раскритиковала коллег, которые стремятся к известности.