Звезда «Шерлока» Аббингтон была вынуждена обратиться в полицию после угроз в соцсетях

Звезда «Шерлока» Аманда Аббингтон обратилась в полицию из-за угроз в социальных сетях. Об этом сообщает The Mirror.

После того, как актриса отказалась от участия в шоу «Танцующие звезды», фанаты начали слать ей угрозы, вплоть до обещаний расправиться с ней. Свой уход из проекта Аббингтон объяснила неподобающим отношением шоураннера к участникам.

«В какой-то момент она с трудом справлялась с сотнями сообщений, в которых содержались неприятные вещи и угрозы ее безопасности», – передает инсайдер.

Аманда Аббингтон решила обратиться за помощью к стражам правопорядка. По словам актрисы, полицейские всерьез восприняли все негативные сообщения от пользователей Сети.

А вот исполнительный продюсер «Танцующих звезд» опроверг заявления звезды сериала «Шерлок». Он утверждает, что обвинения Аманды в его сторону – ложь.

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