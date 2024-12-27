Звезда сериала «Во все тяжкие» Бетси Брандт разводится с мужем после 25 лет брака

Звезда сериала «Во все тяжкие» Бетси Брандт подала на развод с мужем Грэйди Олсеном. Супруги прожили в браке 25 лет. Об этом сообщает TMZ.

51-летняя актриса обратилась в суд с иском. Она указала, что рассталась с Грэйди еще год назад. Однако они до последнего надеялись, что им удастся сохранить семью. И к концу 2024 года они осознали, что проблемы слишком существенны, поэтому и приняли решение о разводе. Причину разрыва Бетси назвала распространенную – «непримиримые разногласия».

Отметим, что в браке у Брандт с Олсеном родилось двое детей. Дочь уже взрослая, а вот сыну только 16 лет. Актриса дала понять, что хочет добиваться полной опеки над ним.

Кроме того, неизвестно, есть ли у супругов брачный договор. Вероятно, в Голливуде будет еще один громкий судебный процесс по дележке звездного имущества. Напомним, что до сих пор отношения выясняют Дженнифер Лопес и Бен Аффлек, а также Анджелина Джоли и Брэд Питт.

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